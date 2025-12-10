محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

وجّه الفنان محمد رمضان، رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول بعد الأزمة الحالية مع فريقه الإنجليزي.

وكتب محمد رمضان على صورة شاركها مع محمد صلاح عبر حسابه على انستجرام: “اللي يخسرك خسران يا أبو صلاح”.

محمد رمضان ومحمد صلاح

وكشف تقرير صحفي على استعداد محمد صلاح نجم فريق ليفربول لطلب فسخ التعاقد بالتراضي مع الريدز بعد أزمة استبعاده من المباريات.

وأوضحت مصادر teamtalk أن المقربين من محمد صلاح يدرسون حاليًا إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي مع ليفربول.

وأردف التقرير أن محمد صلاح لا يفكر في المال ومنفتح على الخروج من ليفربول حال تم التواصل لاتفاق مع الإدارة في حين أن موقف إدارة ليفربول مازال يفكر في الأزمة.



وأشار التقرير إلى أن أرني سلوت المدير الفني لليفربول يبقي الباب مفتوحا أمام استمرار محمد صلاح وعودته من جديد للمشاركات .