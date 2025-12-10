قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 سنوات من العطاء .. «سون» يُودّع جماهير توتنهام بعد رحيله للدوري الأمريكي
6 ساعات من الجحيم.. 7 طائرات أوكرانية تخترق أجواء موسكو قبل إسقاطها
الإعلان الرسمي قريبًا.. أشرف صبحي يُطمئن جماهير الزمالك: أزمة الأرض على وشك الحل
رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان
أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف
طقس الأربعاء .. الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق
مصر تعود بقوة لغرب إفريقيا .. مركز طبي مصري يُصبح علامة فارقة في جامبيا | تفاصيل
شبح الإقالة.. «أبومسلم»: حسام حسن تجنّب كأس العرب خوفًا من الإخفاق والضغوط
«لجأنا إليك ولم تفعل شيئًا».. حلمي طولان يُثير الجدل بعد خروج مصر من كأس العرب
محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الأربعاء .. الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، نهارًا طقسًا معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، وطقسًا باردًا على أغلب الأنحاء ليلًا.


كما يتوقع خبراء الهيئة أن تكون الظواهر الجوية اليوم كالتالي:
فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.
فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى شمال وخليج السويس ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.


نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين مترين و3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 13
العاصمة الادارية 19 11
6 اكتوبر 20 11
بنها 19 12 
دمنهور 18 12 
وادى النطرون 19 13
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 18 12 
الزقازيق 19 13 
شبين الكوم 18 12 
طنطا 18 12 
دمياط 20 14 
بورسعيد 20 14 
الاسماعيلية 21 11 
السويس 21 11 
العريش 20 10 
رفح 19 11 
رأس سدر 21 11 
نخل 19 03 
كاترين 12 01 
الطور 21 12 
طابا 18 13 
شرم الشيخ 23 15 
الاسكندرية 19 12 
العلمين 19 11 
مطروح 20 12 
السلوم 19 10 
سيوة 20 08 
رأس غارب 21 13 
الغردقة 22 13 
سفاجا 22 13 
مرسى علم 23 15 
شلاتين 26 19 
حلايب 24 20 
أبو رماد 26 18 
رأس حدربة 24 20 
الفيوم 21 11 
بني سويف 21 10 
المنيا 21 09 
أسيوط 20 08 
سوهاج 21 09 
قنا 22 09 
الأقصر 23 08 
أسوان 23 11 
الوادى الجديد 22 06 
أبوسمبل 23 11

طقس الأربعاء الأرصاد أمطار غزيرة ورعدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

المتهمات

القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان: استعدادات لجولة إعادة الانتخابات وإجازة بمدارس الإعادة.. وندوة لمكافحة الفساد.. وجهود لإزالة الإشغالات وأنشطة جامعية

وزير الشباب والرياضة

جامعة دمنهور تهنئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية بـ اليونسكو

تعزيز الوعي الرقمي في إطار حملة الـ 16 يوم لقومي الإسماعيلية بجامعة قناة السويس

تعزيز الوعي الرقمي في إطار حملة الـ 16 يوم لقومي الإسماعيلية بجامعة قناة السويس

بالصور

مع برودة الشتاء .. طرق طبيعية فعالة لعلاج قشرة الشعر دون مواد كيميائية

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء

برودة القدمين في الشتاء .. متى تكون علامة خطر؟

أسباب برودة القدمين في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء

ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام

طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ

فيديو

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد