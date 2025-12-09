طريقة عمل طاسة الكفتة بالبطاطس والفلفل

تعد الكفتة بالبطاطس من الأكلات الشهية التى تساعد على تدفئة الجسم ومنحه الطاقة.

نعرض لكم طريقة عمل الكفتة بالبطاطس من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكفتة بالبطاطس

مكعبات بطاطس مقلي

مكعبات بصل مقلي

مكعبات فلفل ألوان مقلي

لحمة مفرومة

ملح

فلفل اسود

بقدونس مفروم

بصل مبشور

بهارات كفتة

صلصة

مرقة

ثوم مفروم

سمنة

طريقة عمل الكفتة بالبطاطس

في طاسة على النار بها سمنة و زيت شوحي كور اللحمة المفرومة حتى تنضج من جميع الجهات ثم انزليها من على النار.

في نفس طاسة الكفتة شوحي بصل مبشور مع ثوم مفروم و بهارات الكفتة والصلصة وقلبي المكونات جيدا.

أضيفي المرقة والملح والفلفل الأسود و قلبي المكونات جيدا.

في طاسة على النار يوضع زيت ثم توضع مكعبات بطاطس و تقلب على الوجهين ثم ترفع من على النار.

في نفس الطاسة شوحى مكعبات البصل و الفلفل الألوان والمكونات على النار.

ضعي المكونات فى بولة و قلبيها جيداً ثم ضعيها في بايركس.

اضيفي صلصة ثم بقدونس على الوجه.