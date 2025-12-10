في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ليفربول الفوز على منافسه إنتر ميلان بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجّل إكيتيكي الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 33 من عمر المباراة وعاد الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف بعد طلبات أنتر ميلان بإلغاء الهدف بسبب لمسة يد وهو ما تم بعد دقائق من التأكد.

وقبل نهاية المباراة سجل فريق ليفربول هدف من ركلة جزاء عن طريق سوبوسلاي .

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي :

حارس المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: أتشيربي، باستوني، أكانجي، لويس هنريك.

خط الوسط: باريلا، هاكان كالونغو، ميختاريان، ديماركو.

خط الهجوم: لوتارو مارتينز، تورام.

تشكيل ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبيرخ، سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: كورتيس جونز، ماك أليستر، ألكسندر إيزاك.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: مامارداشفيلي - وودمان - كيركيز - فيرتز - برادلي - نيوني - نجوموها - لاكي.