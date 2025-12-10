ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

احتفل النجم المغربي عبد الفتاح الجريني بعيد ميلاد المنتج سعيد إمام في أجواء مبهجة جمعت عددًا من الأصدقاء والمقرّبين، حيث سيطر الفرح على الاحتفال الذي عكس قوة علاقة الصداقة بين الطرفين. وحضر الحفل عدد من العاملين بشركة روتانا، منهم أحمد عبد الهادي ووليد قنديل وآخرون.





وفي سياق متصل، يستعد الجريني لتعاونات فنية جديدة مع سعيد إمام خلال الفترة المقبلة، إذ يعملان على عدد من الأغاني المقرر طرحها تباعًا، والتي وصفها الجريني بأنها ستكون "مفاجأة" لجمهوره.

ويتواجد الجريني حاليًا في القاهرة من أجل تسجيل مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة، بمشاركة نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، حيث تتضمّن هذه الأغاني ألوانًا موسيقية مختلفة وقوية، من المتوقع أن تشكّل نقلة جديدة في مسيرته الفنية.

ومن المنتظر أن يكشف الجريني قريبًا عن تفاصيل هذه الأعمال، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.