قطع جثمانه ودفنه في الصحراء.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة اختفاء طفل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب أحد الأطفال عقب خروجه من منزله بالشرقية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية من (عامل – مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله (طفل سن 8) عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائياً.





أسفرت التحريات عن وجود شبهة جنائية في واقعة غياب الطفل المشار إليه ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد أقارب والد الطفل بالمصاهرة "سائق – مقيم بذات الدائرة") ، وبمواجهته أقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه داخل سيارته الملاكى وإحتجازه بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بقصد طلب فدية من والده ، وأثناء تواجده صحبة الطفل قاومه لمحاولة الهرب فقام بالتعدى عليه وخنقه مما أدى لوفاته ، وقيامه عقب ذلك بتقطيع جثمانه ودفنه بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان ، وتم بإرشاده العثور على جثمان الطفل المجنى عليه والسيارة والسلاح الأبيض المستخدمين فى الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





