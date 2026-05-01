مينا ماهر لـ جماهير الزمالك: يارب نفرح النهارده

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة خاصة لـ متابعيه قبل مباراة الأهلي والزمالك في مواجهه القمة اليوم.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يااااارب نفرح النهاردة".

تقام فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة مباراة القمة رقم 132 بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية (مجموعة التتويج) في الدوري الممتاز موسم 2025-2026

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، بصوت المعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

كما تُذاع مباراة الزمالك والأهلي في القمة رقم 132 عبر قناة «أون سبورت ماكس» بتعليق بلال علام على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.