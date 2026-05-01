بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمطروح

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة روميل في مدينة مرسى مطروح.

استقبل مستشفى مطروح العام المصابين، وهم: مجدي ي.م مصاب بكدمات وسحجات واشتباه كسر في اليد اليسرى، وخالد ف.م، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وباسط م.م ، مصاب باشتباه كسر في القدم اليمنى، وعبدالله م.م، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري واليد اليمنى، وعبدالسلام ر.م ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.