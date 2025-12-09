الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً بتوقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا:

يشهد يوم الأربعاء استمراراً في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء. ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

تتوقع الهيئة استمرار فرص الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على محافظات الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، والغربية، والشرقية، والمنوفية، ومدن القناة.

وقد تصل شدة الأمطار إلى حد السيول على مناطق من سيناء وقناطر متقطعة.

وهناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية، البحر المتوسط: اضطراب شديد على سواحل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش). وسرعة الرياح: تصل إلى (40 كم/س). وارتفاع الأمواج: يتراوح بين (2-3 أمتار).

كما نبهت الهيئة لتحذير هام كالآتي:

-تساقط لحبات البرد على بعض المناطق

-نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق

-ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.