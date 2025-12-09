الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً اليوم الثلاثاء ، وأشارت إلى أن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية يشير إلى استمرار تكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة.

فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وتؤثر هذه السحب على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة، يصاحب ذلك فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

من المتوقع أن تكون الأمطار رعدية أحياناً. وقد تصل شدة الأمطار إلى حد السيول على بعض المناطق.

ودعت الهيئة إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 20 11

بنها 19 12

دمنهور 18 12

وادي النطرون 19 13

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 21 15

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 22 11

رفح 21 13

رأس سدر 21 12

نخل 19 03

كاترين 13 02

الطور 22 12

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 19 13

العلمين 18 12

مطروح 19 13

السلوم 19 10

سيوة 20 09

رأس غارب 21 14

الغردقة 22 12

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 27 20

حلايب 25 21

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 25 21

الفيوم 19 13

بني سويف 19 12

المنيا 21 08

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 23 08

الأقصر 22 08

أسوان 22 11

الوادي الجديد 24 07

أبوسمبل 23 12