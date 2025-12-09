تحذير من الأرصاد: أمطار رعدية قوية تضرب السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا، اليوم، مشيرة إلى أن السحب الرعدية الممطرة تؤثر بقوة حالياً على مناطق واسعة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتشمل المناطق المتأثرة كلاً من الإسكندرية، العلمين، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، مطروح، البحيرة، وكفر الشيخ.

وذكر التحذير أنه من المتوقع أن تتقدم هذه السحب الرعدية لتؤثر على المناطق الداخلية خلال الساعات القليلة القادمة.

كما تستمر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية في التأثير على مناطق من شمال الصعيد وخليج السويس وجنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر الشديد من:

ضربات البرق والرعد.

نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 20 11

بنها 19 12

دمنهور 18 12

وادي النطرون 19 13

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 21 15

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 22 11

رفح 21 13

رأس سدر 21 12

نخل 19 03

كاترين 13 02

الطور 22 12

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 19 13

العلمين 18 12

مطروح 19 13

السلوم 19 10

سيوة 20 09

رأس غارب 21 14

الغردقة 22 12

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 27 20

حلايب 25 21

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 25 21

الفيوم 19 13

بني سويف 19 12

المنيا 21 08

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 23 08

الأقصر 22 08

أسوان 22 11

الوادي الجديد 24 07

أبوسمبل 23 12