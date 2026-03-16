رسالة الرئيس السيسي للعالم.. يجب وقف التصعيد وحقن الدماء وإنهاء الصراعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، أنه يكرر دعوته لوقف التصعيد وحقن الدماء، وإدانة العدوان على الدول العربية، وسرعة الانخراط فى المفاوضات الجادة، لإنهاء كافة الصراعات الإقليمية.

وأضاف أن التحديات التى تواجهنا، تتطلب منا صبرا جميلا، وعزما لا يلين فبناء الجمهورية الجديدة، يقوم على الجهد والعرق والعلم فنحن نواصل العمل ليل نهار، فى كل بقعة من أرض مصر، لتوفير حياة كريمة؛ تليق بهذا الشعب الأصيل لذلك فإننى أؤمن يقينا؛ بأن الله يثيب المخلصين فى عملهم، وأن ما نقدمه اليوم من مشروعات وتنمية، هو الثمر الذى سيجنيه أبناؤنا؛ بمشيئة الله وتوفيقه.