الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، تناول خلاله تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر الكامل للمملكة؛ في ظل التطورات الراهنة، مشددًا على رفض مصر لأي اعتداءات إيرانية على الأراضي السعودية.

وشدد على ضرورة احترام سيادة كل الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها، مؤكدًا المصير المشترك الذي يجمع بين مصر ودول الخليج.

وثمّن الرئيس السيسي، الجهود التي تبذلها السعودية من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة، واحتواء التصعيد الحالي.

من جهته، أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن تقديره لموقف مصر الداعم للمملكة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به القاهرة في دعم استقرار الدول العربية والحفاظ على أمن المنطقة.