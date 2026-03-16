الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

رسائل حاسمة من الرئيس السيسي: أمن الخليج من أمن مصر

رسائل حاسمة من الرئيس السيسي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر
رسائل حاسمة من الرئيس السيسي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر
عبد الفتاح تركي

تتصدر تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلّقة بدعم الدول الخليجية ورفض أي اعتداء عليها اهتمام الرأي العام خلال الفترة الحالية خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة وهو ما دفع العديد من المتابعين للبحث عن موقف مصر الرسمي من التطورات الجارية والتأكيدات المتكررة بشأن ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.



في هذا السياق عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا تليفزيونيًا حمل عنوان «أمن الخليج من أمن مصر.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي للتضامن مع الأشقاء ضد أي اعتداء»، إذ تناول التقرير الموقف المصري الواضح تجاه التطورات الإقليمية والتأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية الداعمة لأمن واستقرار دول الخليج العربي.



موقف مصر من التوترات الإقليمية في المنطقة

أوضح التقرير أن المنطقة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في التوترات السياسية والعسكرية خلال الفترة الماضية خاصة بعد تعثر المسار الدبلوماسي للمفاوضات التي كانت تسعى إلى احتواء الصراع المتصاعد في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات «الأمريكية - الإيرانية» التي ركزت على تقليص الخلافات بين الأطراف المعنية والوصول إلى اتفاق نووي جديد يخفف من حدة التوتر بين طهران وتل أبيب قد انهارت بشكل مفاجئ بعد ثلاث جولات دبلوماسية كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وأضاف التقرير أن انهيار هذه المفاوضات ساهم في زيادة التوترات الإقليمية وفتح الباب أمام تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة وهو ما أثار قلقًا دوليًا واسعًا بشأن تداعيات هذه التطورات على الأمن والاستقرار الإقليمي.



تطورات عسكرية وتصعيد مفاجئ في المنطقة

بحسب ما ورد في التقرير فإنه في الساعة الثامنة صباح يوم 28 فبراير 2025 شنت إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة هجومًا استباقيًا على إيران وقالت إن هذا الهجوم يستهدف تدمير القدرات النووية والصاروخية الإيرانية.

وأوضح التقرير أن هذا التطور العسكري أدى إلى تصعيد كبير في المنطقة حيث ردت طهران بقصف تل أبيب والقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة وهو ما تسبب في توسع دائرة المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط.

كما أشار التقرير إلى أن إيران بدأت في تنفيذ اعتداءات على عدد من دول الخليج إضافة إلى الأردن وهو ما أدى إلى تصاعد القلق الإقليمي والدولي من احتمالات اتساع نطاق الصراع.

الموقف المصري الرافض لأي اعتداء على دول الخليج

أكد التقرير أن مصر أعلنت منذ اللحظة الأولى رفضها الكامل لأي اعتداء يستهدف دول الخليج أو يمس أمنها واستقرارها حيث شددت القاهرة على أن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار التقرير إلى أن هذا الموقف يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على دعم استقرار الدول العربية والحفاظ على أمنها في مواجهة أي تهديدات إقليمية.

كما أوضح التقرير أن هذا الموقف ليس جديدًا بل يمثل امتدادًا للنهج الذي رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 والذي يؤكد على أن استقرار دول الخليج يعد عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن القومي العربي.



رسائل واضحة من الرئيس السيسي للتضامن مع دول الخليج

حملت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل واضحة تعكس تضامن مصر الكامل مع الأشقاء في دول الخليج في مواجهة أي تهديدات قد تستهدف أمنهم أو استقرارهم.

وأكدت هذه الرسائل أن مصر تضع أمن المنطقة ضمن أولوياتها الاستراتيجية وأنها ترفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار في الدول العربية أو تهديد سيادتها.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة والعمل على تجنب التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى اتساع دائرة الصراع بما يهدد أمن الشعوب واستقرار الدول.

دعوة مصر لضبط النفس ووقف التصعيد العسكري

أكد التقرير أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل دعم الاستقرار في المنطقة والدفع نحو الحلول السياسية للأزمات.



كما تدعو القاهرة جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة.

ويعكس هذا التوجه حرص مصر على حماية الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأزمات بما يهدد استقرار الشرق الأوسط ويؤثر على مصالح شعوب المنطقة.

مصر تؤكد التزامها بحماية الأمن الإقليمي

اختتم التقرير بالتأكيد على أن مصر تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ودعم الدول العربية في مواجهة أي تهديدات محتملة.

كما تؤكد القاهرة أن أمن الخليج جزء أساسي من منظومة الأمن القومي المصري وأن أي تهديد يطال دول الخليج يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها.



ويعكس هذا الموقف التزام مصر الدائم بدعم الأشقاء العرب والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي بما يحفظ مصالح الدول العربية ويحمي شعوبها من تداعيات الصراعات الإقليمية.

