الرئيس السيسى يشدد على الموقف المصري الرافض للاعتداءات الإيرانية على البحرين

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة؛ حيث شدد السيد رئيس الجمهورية، على الموقف المصري الرافض للاعتداءات الإيرانية على البحرين، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع المملكة ومع دول الخليج كافة في مواجهة التحديات الراهنة، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم اللازم حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إن السيد رئيس الجمهورية أوضح - خلال الاتصال - أن مصر تواصل اتصالاتها وتحركاتها المكثفة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف الحرب في أقرب وقت، مشيداً بالدور البحريني الداعم لجهود التهدئة وصون الاستقرار الإقليمي.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره العميق للرئيس السيسي على موقفه الثابت في دعم البحرين ودول الخليج، مؤكداً حرص المملكة على التنسيق المستمر مع مصر والأشقاء العرب لتجنب المزيد من التصعيد والعمل على إنهاء الحرب سريعاً.

وأكد السيد رئيس الجمهورية أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر ترى أن المصير العربي واحد، داعياً إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن حماية الدول العربية من أي اعتداءات خارجية.