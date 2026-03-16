الجيل : كلمة الرئيس السيسي في ليلة القدر تلمس صلب المشروع القومي للجمهورية الجديدة

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، تُمثل نقطة تحول في كيفية إدارة الدولة المصرية لملف القوة الناعمة الدينية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي حملت دلالات تتجاوز المناسبة الدينية لتلمس صلب المشروع القومي المصري.

وأوضح “محمود”، في بيان، أن الربط بين "دولة التلاوة" والتطلع لميلاد دولة العلم والإبداع هو جوهر الرؤية الجديدة؛ فالرئيس السيسي يطرح معادلة مفادها أن التمسك بالدين لا يعني الانغلاق، بل يجب أن يكون دافعًا للتميز في العلوم المادية، مؤكدًا أن خطاب الرئيس السيسي يفكك الصراع الوهمي بين المتدين والعلمي، ويضعهما في سياق واحد لبناء "الجمهورية الجديدة".

الصبر الجميل يعكس لغة المصارحة

ولفت الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن تكرار مفاهيم مثل الجهد، والعرق، والصبر الجميل يعكس لغة المصارحة التي تعتمدها القيادة السياسية، وربط ثمار التنمية بمستقبل الأبناء هو استنهاض للهمم بأسلوب تربوي وديني، يؤكد أن العمل والإخلاص هما العبادة الحقيقية التي تبني الأوطان، موضحًا أن التأكيد على أن السلام هو جوهر الوجود ومبتغى العقلاء يضع مصر في مكانتها الطبيعية كصانعة استقرار في منطقة مضطربة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت دعوة صريحة لوقف التصعيد وحقن الدماء وإدانة العدوان على الدول الشقيقة، وهذه الرسالة، وفي هذا التوقيت والمناسبة، تمنح الموقف السياسي المصري غطاءً أخلاقيًا وروحيًا قويًا، وتؤكد التزام مصر بمسؤوليتها التاريخية تجاه القضايا العربية العادلة، موضحًا أن تكريم وتخليد تراث كبار المقرئين المصريين هو تكريس لقيمة الوفاء وبناء القدوة، وهي رسالة للمبدعين الحاليين بأن الدولة لا تنسى من أثروا وجدانها بجميل أصواتهم.

وأكد أن خطاب الرئيس السيسي يعكس مصر الواثقة التي تعتز بجذورها وتخطط لمستقبلها وتؤدي دورها القيادي المتمثل في رسالة السلام، موضحًا أن هذه الاحتفالية كانت بياناً لحالة الاصطفاف الوطني حول ثوابت الدولة المصرية المتمثلة في الإيمان، والعمل، والقوة الناعمة.