وزيرا خارجية مصر والأردن: ندعم خطوات الدول العربية لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها
مفاجأة مدوية.. استبعاد محمد عبد المنعم من قائمة منتخب مصر
مصر والأردن تؤكدان تضامن البلدين الكامل مع الدول العربية في مواجهة إيران
بالتزامن مع رشقات صاروخية إيرانية.. أعضاء الكنيست الإسرائيلي يختبئون في الغرفة المحصنة
قبل وقوع الكارثة.. القبض على شخصين يخزنان الخردة داخل غرفة كهرباء بأكتوبر
نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 6 من عناصره في قصف إسرائيلي بقضاء القائم
بعد تحذير القومي لذوي الإعاقة.. عقوبات مشددة ضد التنمر على الأطفال
الرئيس اللبناني: نمضي قدما لاستعادة الدولة مهما كانت التحديات
موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
أول قرار للمرشد الإيراني الجديد.. محسن رضائي مستشارا عسكريا
أفضل دعاء ليلة القدر 2026 وأدعية العشر الأواخر من رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الرئيس السيسي يشيد بدور البحرين الداعم لجهود التهدئة وصون الاستقرار الإقليمي

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد المنعم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.
 

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شدد، خلال الاتصال، على الموقف المصري الرافض للاعتداءات الإيرانية على البحرين، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع المملكة ومع دول الخليج كافة في مواجهة التحديات الراهنة، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم اللازم حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة

كما أوضح أن مصر تواصل اتصالاتها وتحركاتها المكثفة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف الحرب في أقرب وقت، مشيداً بالدور البحريني الداعم لجهود التهدئة وصون الاستقرار الإقليمي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي،  أن الملك حمد بن عيسى أعرب عن تقديره العميق للرئيس السيسي على موقفه الثابت في دعم البحرين ودول الخليج، مؤكداً حرص المملكة على التنسيق المستمر مع مصر والأشقاء العرب لتجنب المزيد من التصعيد والعمل على إنهاء الحرب سريعاً.
 

كما أشار المتحدث الرسمي إلى  أن الرئيس أكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر ترى أن المصير العربي واحد، داعياً إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن حماية الدول العربية من أي اعتداءات خارجية.

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

الفنان سعيد مختار

في القفص لأول مرة.. اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار

جنوب لبنان

سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب اللبناني

ايران

صافرات الإنذار تدوي في المنارة ومرجليوت ومسجاف عام وعدد من مستوطنات إسرائيل

صواريخ

قتلى وجرحى في قصف استهدف مقر الحشد الشعبي بالعراق

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

