نقيب الإعلاميين: أحمد موسى إعلامي ناجح يتمتع بانضباط يعمل بمهنية عالية

أشاد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بالإعلامي أحمد موسى، مؤكدًا أنه رجل ناجح يتمتع بانضباط واضح في الحوار، وأن أخطاءه تكاد تكون منعدمة، مشيرًا إلى أنه قد يختلف معه البعض في أسلوب التناول؛ لكنه يعمل بمهنية عالية ولا يخرج عن النص أو الإطار المهني، ولا يرتكب خروقات.

وتطرق طارق سعدة، خلال لقاء مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، إلى وزير الدولة للإعلام الدكتور ضياء رشوان، واصفًا اختياره بالموفق، مؤكدًا أنه شخصية قادرة على الإضافة للإعلام المصري، ووضع نقاط نظام تعزز الانضباط الإعلامي.

وأوضح طارق سعدة، أن حديث الوزير منذ اليوم الأول ركّز على تطبيق الدستور والقانون فيما يخص الإعلام وحرية التعبير، وهو ما طمأنه بشأن مستقبل الإعلام التقليدي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملف الإعلام الرقمي بعد الانتهاء من هذا الإطار.

ولفت إلى وجود مشاورات في هذا الاتجاه، مع العمل على إعداد ورقة عمل مهمة لتنظيم وتطوير الإعلام الرقمي.

وأكد طارق سعدة على امتلاك الدولة لإعلام رقمي قوي يشارك فيه جميع المواطنين، بما يسهم في التعريف بالدولة والدفاع عنها، معتبرًا أن هذا حق أصيل ومسؤولية مشتركة تجاه الوطن والأسرة والمجتمع.