نقيب الإعلاميين: عمرو أديب جريء ويمتلك قدرًا كبيرًا من مهارات الحوار

تحدث طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن الإعلامي عمرو أديب، مشيرًا إلى أنه يمتلك ثلاث صفات أساسية، أولها الحظ، وثانيها الجرأة، وثالثها امتلاكه قدرًا كبيرًا من مهارات الحوار ودعم المؤسسة التي ينتمي إليها، مؤكدًا أنه إعلامي ناجح بكل المقاييس.

وأوضح طارق سعدة، خلال لقاء مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن مهارة الحوار تُعد جزءًا مهمًا من المهنية الإعلامية، لافتًا إلى أن المهنة في مجال الإعلام لها مفرداتها الخاصة، وتتطلب امتلاك لغة عربية قوية، وثقافة واسعة، والاستفادة من خبرات الأجيال السابقة، مع نقل هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة.

وأشار طارق سعدة إلى أن استخدام اللغة يجب أن يتناسب مع الجمهور، مؤكدًا أن مسألة الفهم تأتي من خلال التدريب والتعود، مستشهدًا بمفهوم «التكيف البيئي» في إطار تطوير الأداء المهني، موضحًا أن الإعلامي الناجح هو من يستطيع إيصال رسالته بلغة واضحة ومباشرة.

وأضاف طارق سعدة أن الإعلامي يحتاج إلى تدريب مؤسسي حقيقي، واكتساب «الباور»، أي الشجاعة الأدبية في الطرح، والقدرة على مناقشة الموضوعات واستضافة الضيوف بكفاءة، إلى جانب الإعداد الجيد للمحتوى.

وشدد على أهمية الإعداد المهني للسؤال في العمل الإعلامي، موضحًا أن من أسس الحوار الناجح أن تكون مفردات المذيع في السؤال قليلة، واضحة، ومباشرة، حتى يتيح للضيف فرصة الاسترسال في الإجابة، مؤكدًا أن المذيع هو نجم الحلقة.