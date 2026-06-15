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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة توقع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية.. تفاصيل

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي.

 شهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية تعكس التزام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم التكامل الإفريقي، وتطوير منظومات الدواء والرعاية الصحية؛ بما يُسهم في تحقيق الأمن الصحي والتنمية المستدامة.

وجاءت مذكرة التفاهم الأولى، بين هيئة الدواء المصرية؛ والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعن الجانب الجزائري؛ الدكتور شريف دليح، المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

كما جاءت مذكرة التفاهم الثانية، بشأن استضافة جمهورية مصر العربية للمقر التشغيلي لآلية الشراء الموحد الإفريقية (APPM) ، وذلك بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC). ووقع مذكرة التفاهم الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور جون كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وجاءت مذكرة التفاهم الثالثة، بشأن مشاركة جمهورية مصر العربية في آلية الشراء الموحد الإفريقية (APPM)، وذلك بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC). وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور جون كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

مجلس الوزراء الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء

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