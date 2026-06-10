وزير الشباب يلتقي ممثلي "اتحاد بشبابها" قبيل زيارتهم لمركز معلومات مجلس الوزراء

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل ، عددًا من الشباب من ممثلي "اتحاد بشبابها" من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبيل زيارتهم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتعرف على جوانب عملية صنع القرار بالبلاد بمقر المركز بالعاصمة الإدارية .

وتهدف الزيارة إلى تعزيز وعي الشباب بكيفية صناعة السياسات العامة المبنية على الأدلة العلمية، وإطلاعهم على آليات دعم اتخاذ القرار بالدولة المصرية.



وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاطلاع عن قرب على أدوار الهيئات الوطنية وآليات عملها، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي ينفذها الاتحاد .

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يُعد مركز فكر الحكومة المصرية، يؤدي دورًا محوريًا في دعم متخذي القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع التحديات المجتمعية، من خلال منهجيات علمية وشراكات استراتيجية مع مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية، بما يُسهم في رسم السياسات العامة للدولة.