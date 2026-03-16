نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي أصبح يمثل فرصة حقيقية للتوظيف

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن هناك رؤية متزايدة داخل الدولة بضرورة ضخ دماء جديدة في المجال الإعلامي، مشيرًا إلى أن بعض الآراء ترى أن استمرار عدد من الإعلاميين لفترات طويلة قد يؤثر على فرص الكوادر الشابة في الحصول على فرص عمل.

وأوضح طارق سعدة، خلال لقاء مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن النقابة تتلقى مثل هذه الشكاوى باستمرار، لافتًا إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا للاستماع إلى مختلف الحالات والتعامل معها وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وأشار طارق سعدة إلى أن سوق العمل في الإعلام التقليدي لم يعد قادرًا على استيعاب الأعداد الكبيرة من خريجي كليات ومعاهد الإعلام، موضحًا أن هناك نحو 55 كلية ومعهدًا للإعلام، بمتوسط يقارب 1000 خريج سنويًا من كل جهة، بما يعادل قرابة 50 ألف خريج يدخلون سوق العمل سنويًا، وهو ما يتجاوز قدرة الوسائل التقليدية مثل التلفزيون والراديو والصحافة الورقية.

ولفت طارق سعدة إلى أن الإعلام الرقمي أصبح يمثل فرصة حقيقية للتوظيف غير التقليدي، حيث يتيح إنشاء منصات وقنوات وإذاعات عبر الإنترنت، مؤكدًا أن النجاح في هذا المجال يتطلب الالتزام بعدة ضوابط، أهمها تقديم محتوى جيد وغير مكرر، وجذاب، وألا يخالف القانون أو العادات والتقاليد أو القيم الدينية