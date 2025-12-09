قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعطيل الدراسة بسبب الطقس في مطروح..استمرار فرص سقوط الأمطار على أنحاء من البلاد
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
توك شو

سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح

إسراء صبري

تشهد مختلف محافظات الجمهورية اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط تحذيرات رسمية من امتداد السحب الرعدية إلى مناطق جديدة خلال الساعات المقبلة، وتأكيدات باستمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

سحب رعدية قوية على السواحل الشمالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية كشفت عن وجود سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت أن هذه السحب من المتوقع أن تتقدم تدريجيًا نحو المناطق الداخلية خلال الساعات القادمة، مما يزيد من فرص سقوط الأمطار على نطاق أوسع.

امتداد السحب إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء

وأشارت غانم إلى استمرار تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أن هذه السحب تصاحبها أمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة بحسب كل منطقة، مع احتمالية حدوث برق ورعد.

تحذيرات من الرياح الهابطة والبرق

وشددت عضو المركز الإعلامي على ضرورة توخي الحذر بسبب نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى اضطرابات مؤقتة في حركة السير أو الشبكات.

كما حذرت من التعرض لضربات البرق، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المكشوفة أثناء هطول الأمطار.

انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

وأوضحت الهيئة أن اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر يشهد استمرارًا للانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، ليسود طقس بارد في ساعات الصباح الأولى، معتدل الحرارة نهارًا، ثم بارد ليلًا على جميع الأنحاء.

وأضافت أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مما يستلزم ارتداء ملابس شتوية مناسبة طوال اليوم، خاصة في الفترات الصباحية والمسائية.

البابا تواضروس يلتقي طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني

البابا تواضروس يلتقي طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني

عمرو الليثي

تكريم عمرو الليثي بالمنتدى الإعلامي بريديج في أبوظبي

وزيرة التنمية المحلية

وزارة التنمية المحلية تعلن رعايتها ومشاركتها في النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية

باستخدام الصلصال.. طريقة سحرية لحماية سيارتك من الأوساخ

الصلصال للسيارة

موضة الشتاء.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

تعطيل الدراسة بسبب الطقس في مطروح..استمرار فرص سقوط الأمطار على أنحاء من البلاد

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

