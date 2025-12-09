سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح

تشهد مختلف محافظات الجمهورية اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط تحذيرات رسمية من امتداد السحب الرعدية إلى مناطق جديدة خلال الساعات المقبلة، وتأكيدات باستمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

سحب رعدية قوية على السواحل الشمالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية كشفت عن وجود سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت أن هذه السحب من المتوقع أن تتقدم تدريجيًا نحو المناطق الداخلية خلال الساعات القادمة، مما يزيد من فرص سقوط الأمطار على نطاق أوسع.

امتداد السحب إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء

وأشارت غانم إلى استمرار تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أن هذه السحب تصاحبها أمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة بحسب كل منطقة، مع احتمالية حدوث برق ورعد.

تحذيرات من الرياح الهابطة والبرق

وشددت عضو المركز الإعلامي على ضرورة توخي الحذر بسبب نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى اضطرابات مؤقتة في حركة السير أو الشبكات.

كما حذرت من التعرض لضربات البرق، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المكشوفة أثناء هطول الأمطار.

انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

وأوضحت الهيئة أن اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر يشهد استمرارًا للانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، ليسود طقس بارد في ساعات الصباح الأولى، معتدل الحرارة نهارًا، ثم بارد ليلًا على جميع الأنحاء.

وأضافت أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مما يستلزم ارتداء ملابس شتوية مناسبة طوال اليوم، خاصة في الفترات الصباحية والمسائية.