رئيس أركان الجيش الأردني: سلاح الهندسة تعامل مع 312 من مخلفات الصواريخ والمسيّرات

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن مرتبات سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع 312 من المتساقطات الناتجة عن الطائرات المسيّرة والصواريخ والرؤوس الحربية في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة وبمستوى عالٍ من الاحترافية.



جاء ذلك خلال تفقد اللواء الحنيطي، اليوم الأحد، مديرية سلاح الهندسة الملكي، حيث استمع بحضور عدد من كبار الضباط إلى إيجاز قدمه مدير السلاح، استعرض خلاله الجهود العملياتية التي تبذلها المديرية في التعامل مع بقايا الصواريخ والطائرات المسيّرة، والإجراءات الفنية المتبعة لتحييدها والتعامل معها وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية، بما يضمن إزالة الأخطار المحتملة والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.