الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

هجرة جماعية للشمس وآلاف النجوم من قلب درب التبانة .. ماذا حدث؟

أحمد أيمن

كشفت دراسة فلكية حديثة عن أن الشمس لم تتكوّن في موقعها الحالي داخل مجرة درب التبانة، بل كانت جزءا من هجرة جماعية ضخمة لآلاف النجوم التي تحركت بعيدا عن مركز المجرة قبل مليارات السنين، في رحلة كونية طويلة أسهمت في وضع نظامنا الشمسي في بيئة أكثر ملاءمة للحياة. 

ووفقا لنتائج البحث الذي أجراه علماء من جامعة طوكيو بالتعاون مع المرصد الفلكي الوطني الياباني، فإن الشمس قد غادرت المناطق الداخلية الكثيفة للمجرة برفقة نحو 6600 نجم يشبهها في الخصائص الفيزيائية، مثل العمر والتركيب الكيميائي ودرجة الحرارة، وهي النجوم التي يطلق عليها العلماء اسم “توائم الشمس النجمية”. 

وتشير التقديرات إلى أن هذه الهجرة حدثت قبل ما بين 4 و6 مليارات سنة. 

أين ولدت الشمس؟

اعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات مرصد “غايا” الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي يهدف إلى رسم خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة لمجرة درب التبانة. 

وقد تمكن العلماء من تحليل خصائص آلاف النجوم المشابهة للشمس، وهو عدد يفوق ما اعتمدت عليه الدراسات السابقة بنحو ثلاثين مرة، ما سمح بفهم أدق لتاريخ توزيع النجوم وحركتها داخل المجرة. 

وتشير النتائج إلى أن الشمس ربما وُلدت في منطقة أقرب بكثير إلى مركز المجرة، حيث تكون كثافة النجوم والإشعاعات الكونية أعلى بكثير مما هي عليه اليوم. 

غير أن انتقالها التدريجي إلى الأطراف الخارجية لدرب التبانة وضعها في موقع أكثر هدوءا، يبعد حاليا نحو 27 ألف سنة ضوئية عن المركز، وهو ما وفر ظروفا أكثر استقرارا لتشكل الكواكب ونشوء الحياة على الأرض لاحقا. 

ما أهمية هجرة الشمس؟

يرى العلماء أن مركز المجرة عادة ما يشكل بيئة صعبة بسبب الكثافة العالية للنجوم والنشاط الإشعاعي الكبير، ما يجعل احتمالات ظهور الحياة أقل مقارنة بالمناطق الخارجية الأكثر استقرارا. 

لكن الدراسة توضح أن بنية المجرة في الماضي ربما كانت مختلفة، إذ لم يكن ما يسمى بـ“حاجز الدوران المشترك” داخل القرص المجري قد تشكّل بالكامل بعد، وهو ما سمح للنجوم –ومن بينها الشمس– بالتحرك بعيدا عن المركز في هجرة جماعية واسعة. 

ويأمل الباحثون في توسيع نطاق هذه الدراسات خلال السنوات المقبلة باستخدام مهمات فضائية جديدة مثل القمر الصناعي الياباني “جاسمين”، الذي سيساعد في تتبع مواقع النجوم الشبيهة بالشمس وتحديد أماكن نشأتها الأصلية بدقة أكبر.

ويمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة لفهم تاريخ مجرتنا وتطور النظام الشمسي، إذ لا يوضح فقط الرحلة الطويلة التي قطعتها الشمس عبر درب التبانة، بل يفسر أيضا كيف وصلت الأرض إلى منطقة كونية مناسبة لظهور الحياة، وهي ما يعرف في علم الفلك بـ“المنطقة القابلة للسكن” داخل المجرة. 

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

أموال

رسميا وخلال ساعات.. صرف مرتب شهر مارس 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

قنصل مصر الأسبق في إسرائيل

قنصل مصر الأسبق بإسرائيل: علاقاتي النسائية كانت في إطار عملي لاستخراج المعلومات عن الجانب الإسرائيلي

نقيب الإعلاميين

نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي أصبح يمثل فرصة حقيقية للتوظيف

نقيب الإعلاميين

نقيب الإعلاميين: عمرو أديب جريء ويمتلك قدرًا كبيرًا من مهارات الحوار

بالصور

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتقان العاطفي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

