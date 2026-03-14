دعاء ليلة القدر.. احرص عليه اليوم بعد غروب الشمس وحتى الفجر

دعاء ليلة القدر ..تتجلى حكمة الخالق سبحانه وتعالى في إخفاء موعد ليلة القدر المحددة ضمن ليالي شهر رمضان المبارك، وذلك ليكون دافعاً للمؤمنين على بذل أقصى درجات الاجتهاد في العبادة، لا سيما في العشر الأواخر.

كان الهدي النبوي الشريف قائماً على إحياء هذه الليالي ومشاركة الأهل هذا الفضل العظيم، طمعاً في نيل بركات ليلة وصفها القرآن الكريم بأنها "خير من ألف شهر"، حيث تتنزل فيها الملائكة والروح بالسلام والرحمة حتى مطلع الفجر.

فضائل إحياء ليلة القدر

إن الفوز بليلة القدر هو المكسب الحقيقي للمسلم في دنياه وآخرته؛ لذا حث الشارع الحكيم على مضاعفة العمل الصالح والتقرب إلى الله في هذا الوقت المبارك.

ومن أبرز ما ورد في فضائل ليلة القدر

- مغفرة الذنوب: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَامَ ليلة القدر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

- تضاعف الأجر: العمل فيها يوازي عبادة أكثر من ثلاث وثمانين سنة (ألف شهر).

- تنزّل الرحمات: ليلة يغشاها السلام والأمان وتستجاب فيها الدعوات.

وقت تحري ليلة القدر

على الرغم من اختلاف الفقهاء في تحديد ليلتها بدقة، إلا أن التوجيهات النبوية ركزت على تحريها في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان. وهذا التنوع في الآراء العلمية يدعو المسلم إلى عدم التواني أو التكاسل، بل الاستمرار في الطاعة طوال تلك الليالي لضمان إدراك هذا الفضل العظيم.



عندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله ﷺ عن أفضل ما تدعو به إذا وافقت ليلة القدر، أرشدها ﷺ إلى دعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة، وهو:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

يُعد هذا الدعاء من أوجز وأشمل الأدعية؛ فالعفو الإلهي يعني محو السيئات وستر العيوب والتجاوز عن التقصير، وهو غاية ما يطلبه المؤمن للتقرب من ربه ونيل رضوانه.



أدعية ليلة القدر

«اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

«اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

«يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ».

«اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى».

«رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

أدعية لراحة البال وتفريج الهم

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال».

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

«اللهم إني أسألك نفساً مطمئنة، تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك».

دعاء ليلة القدر للرزق والتوفيق

«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك».

«اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً».

«ربِ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي».

«اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب».

«اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك».

«اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات».

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي».

دعاء ليلة القدر لمغفرة الذنوب

اللهم يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، جئتك بذنوبٍ لو بلغت عنان السماء ما رددتني، وبخطايا لو ملأت الأرض ما طردتني؛ فلك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خطوتُ إليه برجلي، أو مددتُ إليه يدي، أو تأملتُه ببصري، أو أصغيتُ إليه بسمعي، أو نطق به لساني.

اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة؛ إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

اللهم إن لم أكن أهلاً لبلوغ رحمتك، فرحمتك أهلٌ لأن تبلغني، لأنها وسعت كل شيء."

​دعاء ليلة القدر لتفريج الكرب

​"يا حي يا قيوم، يا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، إليك رفعت حاجتي وبك أنزلت فقري وشتاتي.

اللهم إني أعوذ بك من ضيق الصدر، ومن شتات الأمر، ومن فجاءة القدر.

اللهم اجعل لي من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية.

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا مبلغ علمي، ولا إلى النار مصيري. اللهم برد قلبي بثلج اليقين، وأنزل عليّ سكينة من عندك تمحو بها آثار القلق، واجعل لي لسان صدقٍ في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم."

نصائح لاغتنام ليلة القدر

الإخلاص وهي استحضار النية بأن يكون القيام طلباً للأجر من الله وحده.

الاجتهاد في الوتر بتكثيف الصلاة والذكر في الليالي (21، 23، 25، 27، 29).

إشراك الأهل: الاقتداء بالنبي ﷺ في إيقاظ الأهل وحثهم على العبادة.

الإلحاح في الدعاء بتكرار صيغة "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" طوال الليل.