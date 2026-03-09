مجلس إدارة نادي الشمس يتعاقد مع ثلاثي الجمباز الفني

أعلن مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة الكاتب الصحفي د. أسامة أبوزيد عن التعاقد مع ثلاثي الجمباز الفني مصطفى وليد حسين وجني عادل محمد لاعبي الدرجة أولي وملك عمرو محمد لاعبة الدرجة ثانية.

ووقع اللاعبون الثلاثة عقود انضمامهم لنادى الشمس مع د. أسامة أبوزيد رئيس النادي بحضور المستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق ود. آية مدني والمحاسبة دعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح والكابتن أحمد سعيد "ميدو" والمحاسبة هديل شاهين أعضاء مجلس الإدارة ود. أحمد صابر مستشار مجلس الإدارة والكابتن محمد حاتم رئيس جهاز الجمباز.

وأكد د. أسامة أبوزيد حرصه الدائم على دعم أبطال الجمباز الفني وتوفير جميع سبل النجاح له بما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين واستمرار تحقيق الإنجازات ورفع اسم النادي في مختلف البطولات.