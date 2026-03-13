لغز القمم البيضاء.. لماذا تبقى ثلوج جبال الهيمالايا رغم قربها من الشمس؟

تدهش قمم جبال الهيمالايا العالم بمنظرها الأبيض المهيب، إذ تبقى مغطاة بالثلوج طوال العام رغم ارتفاعها الكبير الذي يجعلها أقرب إلى أشعة الشمس مقارنة بالمناطق المنخفضة.

ويثير هذا المشهد الطبيعي الخلاب تساؤلات كثيرة حول السر العلمي الذي يحافظ على هذه الثلوج الدائمة فوق أعلى قمم الأرض.

في الواقع، تكشف الدراسات العلمية أن هذا المشهد ليس مفارقة كما يبدو، بل نتيجة تفاعل عدة عوامل طبيعية مرتبطة بالارتفاع والطقس وطبيعة الثلوج نفسها.

الهواء الرقيق وانخفاض الحرارة

مع الارتفاع الكبير للجبال يصبح الهواء أكثر رقة وأقل كثافة، وهو ما يقلل من قدرة الغلاف الجوي على الاحتفاظ بالحرارة ووفقاً للعلماء، تنخفض درجة الحرارة بمعدل يقارب 6.5 درجات مئوية لكل 1000 متر ارتفاع.

وبسبب هذا الانخفاض المستمر في الحرارة، تتحول معظم الهطولات الجوية على القمم العالية إلى ثلوج بدلاً من أمطار، ما يسمح بتراكم طبقات الثلج مع مرور الوقت وبقائها لفترات طويلة.

الثلوج البيضاء تعكس أشعة الشمس

تلعب طبيعة الثلوج نفسها دوراً مهماً في الحفاظ عليها فالسطح الأبيض للثلج يتمتع بقدرة عالية على عكس أشعة الشمس نحو الفضاء، وهي ظاهرة تعرف علمياً باسم Albedo effect.

وبفضل هذا الانعكاس، تمتص القمم الجليدية قدراً أقل من الحرارة، مما يساعد على بقاء الثلوج متجمدة حتى في وجود أشعة الشمس المباشرة.

دور اتجاه المنحدرات

لا تتوزع الثلوج على القمم الجبلية بالطريقة نفسها فالمنحدرات المواجهة للشمال غالباً ما تبقى مظللة لفترات أطول، ما يسمح للثلوج بالبقاء عليها مدة أطول.

في المقابل، تتعرض المنحدرات الأكثر انحداراً أو المواجهة للشمس لذوبان أسرع، لكن انخفاض درجات الحرارة الشديد يعوض ذلك بتساقط ثلوج جديدة باستمرار.

أهمية بيئية تتجاوز الجمال

لا تقتصر أهمية القمم الجليدية على جمالها الطبيعي، بل تلعب دوراً بيئياً حيوياً فهذه الكتل الثلجية تمثل مصدراً رئيسياً للمياه العذبة التي تغذي العديد من الأنهار الكبرى في آسيا.

كما تسهم في تنظيم المناخ المحلي عبر تخزين البرودة داخل طبقاتها الجليدية، وهو ما يساعد على تقليل التقلبات الحرارية في المناطق المحيطة.

جبال الهيمالايا سقف العالم

تمتد جبال الهيمالايا عبر خمس دول آسيوية هي نيبال والهند والصين وبوتان وباكستان، وتضم أعلى القمم الجبلية في العالم.

ومن أشهر هذه القمم جبل إيفرست الذي يبلغ ارتفاعه نحو 8849 متراً فوق سطح البحر، ما جعله يُعرف بلقب “سقف العالم”.

وتشكلت هذه السلسلة الجبلية الضخمة قبل نحو 50 مليون عام نتيجة اصطدام الصفيحة الهندية بالصفيحة الأوراسية، وهو تصادم جيولوجي ما يزال مستمراً حتى اليوم، ما يجعل المنطقة من أكثر مناطق العالم نشاطاً جيولوجياً.

تكشف الثلوج الدائمة على قمم الهيمالايا عن نظام طبيعي معقد يجمع بين الارتفاع الشاهق وخصائص الغلاف الجوي وطبيعة الثلج، ليمنح هذه القمم مظهرها الأبيض الخالد رغم قربها النسبي من الشمس.