نقيب الإعلاميين يستقبل ياسر جلال ومصطفى بكري وشبانة والدغيدي في إفطار رمضاني

استقبل الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عددًا من رموز الإعلام والصحافة خلال حفل إفطار رمضاني نظمه بمنزله، وذلك في أجواء ودية عكست روح الشهر الكريم.

وشهد الإفطار حضور الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، والاعلامي نشأت الديهي والإعلامي أحمد شوبير، والكاتب الصحفي والإعلامي وعضو مجلس الشيوخ محمد شبانة، إلى جانب أحمد الدغيدي رئيس قنوات الشمس.

شهد الإفطار حضور الفنان ياسر جلال والاعلاميين أحمد موسى وريهام إبراهيم ودعاء فاروق وأيمن عدلي ونادية مبروك وميرفت المليجي.

وتبادل الحضور الأحاديث الودية حول عدد من القضايا الإعلامية والمهنية، كما ناقشوا أوضاع المشهد الإعلامي في مصر وسبل تطوير الأداء المهني بما يواكب التحديات والمتغيرات الراهنة.

وأكد الدكتور طارق سعدة خلال اللقاء أهمية تعزيز التواصل بين الإعلاميين، والعمل على دعم الرسالة الإعلامية الوطنية، بما يسهم في تقديم محتوى مهني يعكس وعيًا ومسؤولية تجاه المجتمع.

وجاء اللقاء في إطار حرص نقيب الإعلاميين على مد جسور التواصل مع رموز الإعلام والصحافة، وتبادل الرؤى حول القضايا المهنية المختلفة، في أجواء رمضانية اتسمت بالمودة والتقدير المتبادل.