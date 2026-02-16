إيطاليا.. مصرع متزلجين وإصابة أخر في حادث انهيار ثلجي بجبال الألب

أعلنت خدمة الإنقاذ الجبلية الإيطالية مقتل متزلجان أمس الأحد في انهيار ثلجي في جبال الألب الإيطالية قرب كورمايور، وجُرح متزلج ثالث وحالته حرجة.

وأفادت خدمة الإنقاذ بأن الضحايا، على الأرجح، فرنسيون، مؤكدة أن أحد المتزلجين توفي في موقع الحادث، أما الثاني فتوفي في قسم الطوارئ، بينما يتلقى الثالث العلاج في مستشفى بمدينة تورينو.

وقع الانهيار في جزء من قناة فيسيس المعروفة بانحداراتها الشديدة غرب كورمايور، في منطقة فال فيني عند سفح جبل مون بلان.

وقالت خدمة الإنقاذ الجبلية المركزية الإيطالية إن خمسة عشر من عناصر الإنقاذ شاركوا في عمليات البحث، مدعومين بكلاب مدربة ومروحيتين.