وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيطاليا.. مصرع متزلجين وإصابة أخر في حادث انهيار ثلجي بجبال الألب

هاجر رزق

أعلنت خدمة الإنقاذ الجبلية الإيطالية مقتل متزلجان أمس الأحد في انهيار ثلجي في جبال الألب الإيطالية قرب كورمايور، وجُرح متزلج ثالث وحالته حرجة.

وأفادت خدمة الإنقاذ بأن الضحايا، على الأرجح، فرنسيون، مؤكدة أن أحد المتزلجين توفي في موقع الحادث، أما الثاني فتوفي في قسم الطوارئ، بينما يتلقى الثالث العلاج في مستشفى بمدينة تورينو.

وقع الانهيار في جزء من قناة فيسيس المعروفة بانحداراتها الشديدة غرب كورمايور، في منطقة فال فيني عند سفح جبل مون بلان.

وقالت خدمة الإنقاذ الجبلية المركزية الإيطالية إن خمسة عشر من عناصر الإنقاذ شاركوا في عمليات البحث، مدعومين بكلاب مدربة ومروحيتين.

دمة الإنقاذ الجبلية الإيطالية متزلجان انهيار ثلجي جبال الألب كورمايور الضحايا الحادث

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

الذهب

حوكمة الذهب والشمول المالي.. الذهب أداة استقرار وادخار ذكي في مصر

السجائر الإلكترونية

شعبة المصدرين تحذر من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيب والسجائر الإلكترونية

جانب من الجولة

على مساحة 500 فدان.. وزيرة الإسكان تتابع معدلات الإنجاز في مشروعات حدائق تلال الفسطاط

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

