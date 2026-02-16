قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

السودان.. منظمات دولية توافق على مطالب الهجرة ودعم المدنيين

محمد على

أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، اليوم الإثنين، أن حكومته عقدت “لقاءات مع منظمات دولية وسط ظروف استثنائية تمر بها البلاد”.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن “المنظمات الدولية وافقت بالإجماع على مطالبنا بشأن الهجرة ودعم المدنيين”.

ولفت إلى أنه أوضح للمنظمات الدولية المعطيات ما يحدث من جرائم الحرب غير المسبوقة التي استهدفت المدنيين.

وأكدت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان ضرورة تطبيق هدنة إنسانية فورًا، قائلة إن "الهدنة ستعزز نشر السلام في البلاد".

وأشارت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان إلى أن جميع السودانيين بحاجة إلى هدنة، داعية إلى إيصال المساعدات بشكل فوري.

كما حذرت من نزوح ملايين السودانيين جراء الحرب، مشددة على رفض الأمم المتحدة استخدام المجاعة أداة في الحرب، ونوهت بأن "الحرب أجبرت ملايين السودانيين على النزوح القسري والآلاف يعانون سوء تغذية.

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

