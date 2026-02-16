الصالون الثقافي العربي.. الناجي: يجب مواجهة حرب الاحتلال على الهوية الفلسطينية

شهدت العاصمة المصرية القاهرة مشاركة فعالة لدولة فلسطين في أعمال الصالون الثقافي العربي، الذي عقد بحضور نخبة من المثقفين والمفكرين والدبلوماسيين العرب، حيث جرى التأكيد على أهمية الدور الثقافي في مواجهة التحديات الراهنة وصون الهوية العربية.

وأكد الرئيس الشرفي للصالون الدكتور مصطفى الفقي حرص الصالون الثقافي العربي على مواصلة أداء رسالته التي انطلق من أجلها، مشددًا على أن دوره يتعاظم في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات فكرية وثقافية متسارعة، الأمر الذي يتطلب تعزيز مساحات الحوار وتبادل الرؤى بين المفكرين والمثقفين العرب.

من جانبه، أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف، أن فلسفة التناغم والتكامل تمثل مدخلًا ضروريًا لبناء مستقبل عربي أكثر تماسكًا، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع التنوع الثقافي والحضاري داخل المجتمعات العربية باعتباره عنصر قوة، لا مصدر خلاف، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الشراكة والتكامل بين مكونات الأمة.

بدوره، شدد المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في القاهرة ناجي الناجي على أهمية الفعل الثقافي والفكري في مختلف مراحل النضال الفلسطيني، مؤكدًا دوره في توثيق الحقيقة الفلسطينية، وحمل راية الدفاع عن السردية الوطنية، والحفاظ على الذاكرة الوطنية، ومواجهة ما وصفه بحرب الاحتلال على الهوية الفلسطينية.

وأوضح الناجي، أن فلسطين حرصت على أن تكون حاضرة بثقافتها وتراثها في هذا الصالون الهام، بما يعكس هويتها المتجذرة في الأرض وفي الفنون والحكايات الشعبية التي يحملها الكاتب والمثقف والفنان الفلسطيني أينما ذهب، رغم محاولات الاحتلال طمسها أو سرقتها.

وطالب الحاضرين بضرورة إبراز المنعطفات التاريخية التي تمر بها الشعوب التواقة إلى الحرية والاستقلال، والاتساق مع مواقفها العادلة، مشيرًا إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مآسٍ جسيمة على مدار ما يقارب ثلاثة أعوام، في ظل ممارسات الاحتلال التي تتجاهل القوانين والشرائع الدولية، على حد تعبيره.