وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره العماني قبل بدء المفاوضات مع أمريكا غدا

أعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بعد وصوله الى جنيف انه جاء اليها بمبادرات حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مؤكدا ان الاستسلام للتهديدات ليس مطروحا على الطاولة.

ووصل وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي صباح اليوم الاثنين الى العاصمة السويسرية جنيف لاجراء الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة برعاية سلطنة عمان، بحسب وكالة مهر للأنباء.

وأوضح عراقجي جدول أعماله في جنيف وكتب عبر حسابه على موقع اكس: سألتقي اليوم برفقة خبراء نوويين، و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة فنية معمقة.

وأضاف: سألتقي أيضاً بوزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي قبل بدء المفاوضات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة غدا الثلاثاء.