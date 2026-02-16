وزير الخارجية: حريصون على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع كينيا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الكينية، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ بما يعكس حرص البلدين على تطوير الشراكة الاستراتيجية، ودعم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده وزير الخارجية اليوم الاثنين مع مجموعة National Media Group الكينية، على هامش زيارته إلى العاصمة نيروبي.

كما تناول وزير الخارجية، محددات الموقف المصري إزاء التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وفي مقدمتها الأوضاع في القرن الإفريقي والسودان والصومال والبحر الأحمر، مؤكدا التزام مصر الراسخ بدعم ركائز السلم والأمن والاستقرار، ومعالجة جذور الأزمات، وتعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية، ودعم جهود بناء القدرات الوطنية؛ بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ، و تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.