إسرائيل تعتقل مستوطن بشبهة التواصل مع جهات استخبارية إيرانية

أفادت صحف فلسطينية في ترجمة لها بأن جهاز أمن"الشاباك" الإسرائيلي اعتقل مستوطن بشبهة التواصل مع جهات استخبارية إيرانية.

وذكرت الصحف أن الاعتقال للمستوطن الذي جاء في جو من القلق داخل الاحتلال هو جمع معلومات عن مسؤول كبير وتلقى أموالا مقابل تنفيذ مهمات منها.



كما قالت صحيفة معاريف العبرية، الأحد، إن النيابة العامة للاحتلال، كشفت عن سلسلة لوائح اتهام في قضايا تجسس إسرائيليين لصالح إيران، فضلا عن تهريب جنود الاحتلال بضائع إلى قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه وجهت قرابة 40 لائحة اتهام ضد 60 شخصا، بتهمة التواصل مع عملاء أجانب لصالح إيران، وبعضهم نفذ مهام جمع معلومات وتصوير مواقع ونقل أموال مقابل مبالغ مادية.

