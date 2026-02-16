برعاية رئاسية.. تفاصيل جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للإبداع

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للإبداع، قائلا: إنه تم إقتراح الجائزة منذ حوالي عامين، وتم البدء بالتخطيط لها تخطيط دقيق جدا، وتم الإعلان عنها منذ عام، وهي النسخة الاولي منها، وتقدم لها عدد كبير جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الجائزة تعطي لمؤسسة أو لفرد، ويكون لعب دور كبير فى التكنولوجيا الخضراء، ومعناها خدمات التكنولوجيا التي تحسن مستوي البيئة وتجعل الناس لا يتأثرون بالبيئة تأثر سلبي وتساهم فى خلق مدن زكية.

وتابع: “الجائزة لها إجراءات ولجان تحكيم ولها لجنة عليا، ويتم منح الجائزة إلى 2 من العلماء الكبار، واحد مصري مقيم فى إنجلترا وهو الدكتور حسن شفيق، وعامل كبير من الفلبين يستخدم التكنولوجيا الخضراء لخدمة الفقراء”.