الحرب ضد إيران.. إلغاء سباقي الفورمولا 1 في البحرين والسعودية

أفادت شبكة سكاي نيوز بإلغاء سباقي الفورمولا 1 في البحرين والسعودية، المقرر إقامتهما الشهر المقبل.

وكان من المقرر إقامة سباق الجائزة الكبرى في البحرين يوم 12 أبريل، يليه سباق السعودية في نهاية الأسبوع التالي، يوم 19 أبريل.

ونقلت بي بي سي نيوز الخبر نفسه، موضحةً أنه "مع اقتراب الموعد النهائي لبدء شحن البضائع اللازمة للحدث، وعدم وجود أي مؤشر على حل وشيك للصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، فقد اعتُبر الأمر مخاطرة كبيرة على سلامة العاملين".

وقد تعرض كلا البلدين لهجمات إيرانية انتقامية على أراضيهما.

ومن المقرر الإعلان الرسمي عن القرار خلال 48 ساعة القادمة.

ولن يتم استبدال أي من السباقين في روزنامة الفورمولا 1، مما سيقلص الموسم إلى 22 سباقًا.