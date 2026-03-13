دعاء ليلة القدر طويل مكتوب في العشر الأواخر من رمضان.. ردّد أفضل الأدعية

دعاء ليلة القدر طويل مكتوب .. مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يزداد حرص المسلمين على الاجتهاد في الطاعات والعبادات ودعاء ليلة القدر ؛ طمعًا في إدراك فضل هذه الأيام المباركة التي تتجلى فيها نفحات الرحمة والمغفرة.

وتكمن أهمية هذه الليالي في أنها تتضمن ليلة القدر التي أخفاها الله تعالى في إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهي الليلة التي وصفها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، ويبحث كثيرون عن دعاء ليلة القدر طويل مكتوب وأفضل أدعية ليلة القدر المستجابة التي يرددها المسلمون في قيام الليل والتهجد، رجاء نيل الأجر العظيم والمغفرة واستجابة الدعاء في هذه الليالي المباركة.

متى نقول دعاء ليلة القدر؟

يقال دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان 2026 حيث يتحرى المسلمون دائما الليالي الوترية في رمضان خلال العشر الأواخر.

وقد مضى من الليالي الوترية في رمضان يومان هما 21 رمضان و 23 رمضان ويتبقى منها 3 ليالي هما ليلة 25 و 27 و 29 رمضان لعام 2026.

ما هي أوقات استجابة دعاء ليلة القدر ؟

يعد أفضل أوقات استجابة دعاء ليلة القدر هو الثلث الأخير من الليل وقد حث الشرع الشريف على الإكثار من الدعاءفي هذا الوقت.

ويعتبر الثلث الأخير من الليل من أفضل أوقات استجابة الدعاء، فهو وقت النزول الإلهي الذي يليق بجلاله سبحانه، حيث ينادي: "هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟".

دعاء ليلة القدر طويل مكتوب

يتحرى المسلمون في كل مكان موعد ليلة القدر ويكثرون من ترديد أجمل دعاء ليلة القدر المستجاب طويل ومكتوب لنيل العتق من النار؛ وإليكم أدعية ليلة القدر المأثورة والمؤثرة لطلب المغفرة والرزق وتيسير الأمور:

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من فضلك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر، مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار، وطلقائك من العذاب، اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

دعاء ليلة القدر مستجاب للرزق

يردد كثيرون في هذه الأوقات المباركة أفضل دعاء ليلة القدر وأدعية العشر الأواخر من رمضان، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر، ومن أفضل الأدعية:

· اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

· اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

· إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر

ربى، إنى طرقت بابك فافتح لى أبواب سماواتك، وأجرنى من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوى للضعيف، ومسخر الجن لسليمان، ومسخر الطير والحديد لداود، ومسخر النار لإبراهيم، سخر لى عبادك الصالحين، وسهل لى أمورى، وارزقنى من حيث لا أحتسب.

يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد.أسألك بنور وجهك الذى ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التى قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التى وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت.

يا مغيث أغثنا.يا مغيث أغثنا.يا مغيث أغثنا.

أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه (ثلاث مرات).

اللهم إنا نسألك: زيادة فى الدين،وبركة فى العمر، وصحة فى الجسد، وسعة فى الرزق،وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة،والنظر إلى وجهك الكريم.

اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وفرج همومنا، واغفر لنا ولوالدينا ولموتى المسلمين أجمعين.

يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب.رب لا تحجب دعوتى، ولا ترد مسألتى، ولا تكلنى إلى حولى وقوتى، وارحم عجزى، فقد ضاق صدرى وتحيرت فى أمرى، وأنت العالم بسرى وجهرى، والقادر على تفريج كربى وتيسير عسرى.