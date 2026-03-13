مسلسل المداح 6 الحلقة 25 .. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي

شهدت الحلقة 25 من مسلسل "المداح 6" ذروة جديدة في الصراع بين صابر والجن، حيث بدأ "المداح" (حمادة هلال) هجوما لكشف زيف الدكتور سامر (عمرو عبد العزيز)؛ فمن خلال "بث مباشر" مفاجئ أداره شقيقه حسن (خالد سرحان)، تمكن صابر من إحراج سامر أمام مريديه، كاشفا تناقض خطابه الذي يتاجر بالوعي من أجل "الريتش" والتريند لخدمة أفعال شيطانية.

وتصاعدت الأحداث بظهور طفلة غامضة تمتلك قدرات خارقة، مما يشير إلى كونها "قربانا" محتملا لفتح بوابة إبليس في التاريخ المريب 6/6/26.

وفي المقابل، ظهرت "دليلة" كصاحبة سر قديم، لتقود حمادة هلال إلى كتاب "العهد" في البيت المهجور، وبين التهديدات التي لاحقت دكتور رجائي (علاء مرسي) وابنته، ومحاولة صابر إيقاع الفتنة بين "موت" (حمزة العيلي) و"سميح" (فتحي عبد الوهاب) حول حقيقة الزمردة، انتهت الحلقة بمفاجأة بظهور أحمد بدير والد صابر المتوفى، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة هذا الظهور في الخلوة القادمة.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل.

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين.

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح.

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.