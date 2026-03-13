قبل انتهاء التعاملات..480 باوند تراجعًا جديدًا في الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 13- 3-2026 علي مستوى محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب ينخفض

وهوى سعر الجنيه الذهب مقدار 480 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 59.52 ألف جنيه للشراء و 59.12 ألف جنيه للبيع.

الذهب يتراجع

وانخفض سعر جرام الذهب مقدار 60 جنيهًا خلال تداولات اليوم متأثرًا بتداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية و تأثيراتها على المنطقة.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 7440 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8503 جنيهات للشراء و 8445 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7794 جنيهًا للشراء و 7742 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7440 جنيهًا للشراء و 7390 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6377 جنيهًا للشراء و 6334 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5011 دولار للشراء و 5010 دولار للبيع.