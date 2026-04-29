إعلامي: الشناوي يحرس مرمى الأهلي أمام الزمالك بنسبة 80%.. «وهذا موقف زيزو وياسر إبراهيم»| فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا هوية حارس الأهلي في مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك مع عودة الحارس محمد الشناوي من الإيقاف، إلى جانب موقف كلٍ من أحمد سيد زيزو وياسر إبراهيم من خوض مباراة القمة.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بنسبة 80% سيكون محمد الشناوي هو حارس مرمى الأهلي في مباراة القمة مع الزمالك».

وأردف قائلًا: «بالنسبة لياسر إبراهيم وزيزو فقد وصلا لنسبة 70% من الجاهزية للمشاركة في مباراة القمة، وبنسبة كبيرة سيشارك اللاعبان في مباراة الزمالك».

وأضاف أن زيزو يعاني من إجهاد بينما ياسر إبراهيم أثبت الأشعة تعرّضه للإصابة بكدمة خلال مباراة بيراميدز لكن حالته تحسنت.