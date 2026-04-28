المخرج وليد الحلفاوي يحتفل بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال

احتفل المخرج وليد الحلفاوي بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال وسط حضور عائلي وتواجد لمجموعة من الوسط الفني، من المقربين من العروسين وكان الخبر مفاجئا وسعيدا لعدد كبير من الأصدقاء.

آخر أعمال الحلفاوي التي تم عرضها هو فيلم درويش، مع النجم عمرو يوسف،

أما خطيبته المخرجة المنفذة سارة جمال فهو مسلسل اتنين غيرنا والذي تم عرضه في رمضان المنتهي مع المخرج خالد الحلفاوي، والنجوم أسر يس ودينا الشربيني.

حضر الحفل من الوسط النجوم بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد فراج وايتن عامر، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج عمرو كمال ودنيا سامي ومحمد ممدوح تايسون وشيكو وهنادي مهنا ومحمود الليثي وخالد كمال.