عمر جابر يطلب برنامجًا تأهيليًا خاصًا للحاق بنهائي الكونفدرالية.. «الغندور» يكشف الكواليس

قال الإعلامي خالد الغندور إن عمر جابر، قائد نادي الزمالك، تحدّث مع معتمد جمال المدير الفني للفريق، لطلب وضع برنامج تأهيلي وعلاجي مكثف، وذلك رغبةً منه في اللحاق بمباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة في الجزائر يوم 9 مايو.

وأضاف “الغندور”، عبر برنامجه «ستاد المحور»، أن كواليس حديث عمر جابر مع معتمد جمال جاءت عقب إصابة اللاعب في مباراة إنبي، حيث تم الاتفاق على عدة أمور مهمة، أبرزها إصرار اللاعب على المشاركة في النهائي القاري، مؤكدًا للمدرب أنه لا يريد تفويت المباراة، مع إبداء استعداده الكامل للتدريب على فترات إضافية من أجل التعافي سريعًا.

من جانبه، وافق الكابتن معتمد جمال على تكثيف البرنامج التأهيلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي، مع التأكيد على عدم المجازفة باللاعب، وعدم الدفع به إلا بعد التأكد من جاهزيته بنسبة 100%.

كما اتفق الطرفان على غياب عمر جابر عن مباراة الأهلي المقرر لها 1 مايو، وذلك من أجل التركيز الكامل على تجهيزه لمباراة 9 مايو في الجزائر.