محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

وجّه محسن صالح، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، رسالة للجماهير بعد هزيمة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب.

وقال محسن صالح في تصريحات تليفزيونية: “خسارة المنتخب خسارة مؤلمة لم نقدّم أداءً جيدًا، وليس من اختصاص اللجنة الفنية التدخل في شئون المنتخب الأول والمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب، وجاهز لتقديم استقالتي، وكان من المفترض مشاركة المنتخب الأول في البطولة، والمسئولون عن خروج المنتخب من البطولة كل من حلمي طولان وحسام حسن ورابطة الأندية واتحاد الكرة”.

وتابع محسن صالح: “أعتذر للشعب المصري ولو عاوزيني أقدم استقالتي من اللجنة الفنية هقدّمها”.

وشهدت منافسات كأس العرب 2025 واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعد ما حقق منتخب الأردن فوزاً تاريخياً على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكراً رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزًا كبيرًا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودّع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية مُحققًا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.