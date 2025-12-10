أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أتليتكو مدريد الفوز على منافسه إيندهوفن بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا .

وسجّل أهداف فريق أتليتكو مدريد كل من جوليا ألفاريز في الدقيقة 37 من عمر المباراة وأضاف ديفيد هانكو الهدف الثاني في الدقيقة 52 وأضاف ألكسندر سورلوث الهدف الثالث في الدقيقة 56 من عمر المباراة

فيما سجّل هدف إيندهوفن الأول جوس تيل في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء وأضاف زميله بيبي الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة

بهذه النتيجة يصعد فريق أتليتكو مدريد للمركز السادس في جدول ترتيب المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة فيما يتواجد فريق أينوهوفن في المركز الـ 19 برصيد 8 نقاط .

وجاء تشكيل فريق أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى : أوبلاك

الدفاع : مولينا - بوييل - هانكو - روجيري

الوسط : سيميوني - باريوس - كوكي - جونزاليس

الهجوم : سورلوت – ألفريز