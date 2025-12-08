حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

يبحث عدد كبير من المواطنون وخاصة أولياء الأموور، عن حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار، بعد اعلان تعليقها في احد المحافظات.

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار

وأصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارا بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء 9 ديسمبر في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة وذلك بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن توقعات بسوء الأحوال الجوية.



وأكد المحافظ أن القرار يأتي حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين خاصة مع احتمالات تعرض بعض المناطق لأمطار رعدية غزيرة وتقلبات جوية مفاجئة.



كما وجه برفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية ومتابعة الموقف أولا بأول والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناشدت المحافظة المواطنين توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حتى تتحسن حالة الطقس.

هيئة الأرصاد الجوية

ومن جانبها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض 7 محافظات تمتد من مطروح مرورا بالقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد لتأثير سحب ممطرة متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى حد الغزارة في بعض المناطق مع ظهور البرق والرعد مما يستوجب الحذر من التقلبات الجوية المفاجئة.

سقوط أمطار

كما تتوقع الهيئة فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون غزيرة مساء على السلوم ومطروح.



وتتوقع أيضا أمطارا خفيفة مساء قد تتحول إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوبا على حلايب وشلاتين على فترات غير منتظمة.

حالة الطقس

وحذرت الهيئة من أن 7 محافظات تشمل مطروح والدقهلية والشرقية والمنوفية والقليوبية ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تقع تحت تأثير سحب ممطرة تكون متوسطة وتغزر أحيانا وقد يصاحبها برق ورعد.

طقس اليوم

ويشهد طقس اليوم الاثنين 8 ديسمبر استمرار الانخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد صباحا معتدل نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما تشهد بعض المناطق نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة مع اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط من السلوم وحتى بلطيم حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم في الساعة وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

حالة الطقس

درجات الحرارة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على النحو التالي

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 20 12

دمنهور 19 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 24 14

رفح 22 13

رأس سدر 22 13

نخل 20 7

كاترين 14 5

الطور 22 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 12

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 20 8

رأس غارب 24 16

الغردقة 23 15

سفاجا 24 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 29 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 28 23

الفيوم 20 11

بني سويف 21 10

المنيا 20 8

أسيوط 20 7

سوهاج 21 9

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 13

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 26 14