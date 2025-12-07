قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
كيف يتفكر الإنسان ويكون الفكر لله؟..على جمعة يوضح
محافظات

استقرار طقس الغردقة مع رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأمطار متوقعة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تشير بيانات الأرصاد إلى استقرار أحوال الطقس اليوم في مدينة الغردقة، مع أجواء مائلة للاعتدال نهارًا وللبرودة نسبيًا ليلًا، وسط سماء غائمة جزئيًا ورياح معتدلة السرعة على سواحل البحر الأحمر دون توقعات بهطول أمطار مؤثرة خلال ساعات النهار وفق النماذج المتاحة.

 وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى حول 24 إلى 26 درجة مئوية للعظمى و15 إلى 17 درجة للصغرى، بما يعكس طقسًا شتويًا هادئًا ومستقرًا بوجه عام على المدينة الساحلية.​

استقرار الأحوال اليوم ورفع حالة الاستعداد

وأكدت المؤشرات الجوية أن مدينة الغردقة تشهد اليوم طقسًا مستقراً خاليًا من التقلبات الحادة، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار، تقتصر – في حال حدوثها – على زخات خفيفة ومتفرقة لا تؤثر على حركة السياحة أو الملاحة البحرية في نطاق المدينة. في المقابل، تشير توقعات الشبكات المتخصصة إلى استمرار الطقس المستقر خلال الأيام المقبلة مع بقاء فرص الهطول محدودة جدًا على سواحل البحر الأحمر.​

وفي إطار خطة المحافظة للتعامل مع أي تغير مفاجئ في الأحوال الجوية، تم التأكيد على بقاء غرفة العمليات الرئيسية في حالة استعداد، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف الأزمات بالمحافظة لمتابعة التحديثات أولاً بأول، خاصة في ضوء التحذيرات العامة السابقة من موجات أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق الجمهورية خلال الفترة الحالية.​

أمطار أمس وآليات التعامل الميداني

وشهدت بعض المناطق المتفرقة داخل الغردقة أمس أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، جاءت متزامنة مع كون شهر ديسمبر من الأشهر التي تزداد فيها احتمالات سقوط الأمطار وإن ظلت محدودة في إجمالها على ساحل البحر الأحمر.

وتؤكد البيانات المناخية أن هطول أمطار في مثل هذا التوقيت يظل ضمن النطاق الطبيعي، مع إجمالي كميات أمطار شهرية منخفضة مقارنة بالمناطق الشمالية من البلاد.​

وتعاملت فرق الأحياء والمرافق مع كميات المياه المتجمعة في عدد من الشوارع بشكل فوري، من خلال الدفع بسيارات شفط وفرق طوارئ لتصريف أي تجمعات مائية، بما ساهم في عدم تأثر الحركة المرورية أو الأنشطة اليومية داخل المدينة السياحية.

وتم التأكيد على مراجعة بالوعات الأمطار وخطوط الصرف في عدد من المحاور الرئيسية لتفادي أي تراكمات في حال تكرار سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.​

استعدادات مستمرة للحفاظ على المدينة السياحية

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المحافظة وأجهزتها على الحفاظ على الصورة السياحية لمدينة الغردقة، التي تستقبل زوارًا من الداخل والخارج في هذا التوقيت من العام، حيث يُعد شهر ديسمبر من الفترات المفضلة لدى السائحين للاستمتاع بطقس معتدل وبحر دافئ نسبيًا مقارنة بدول أخرى. كما تساعد درجات الحرارة المستقرة والرؤية الجيدة في دعم استمرار الرحلات البحرية والأنشطة الترفيهية دون تعطيل.​

وتواصل الأجهزة التنفيذية رفع حالة الجاهزية تحسبًا لأي موجة أمطار مفاجئة، مع التأكيد على أن الوضع الجوي الحالي مطمئن ولا يدعو للقلق، في ظل متابعة لحظية للتقارير الصادرة عن الجهات المختصة ونماذج الطقس العالمية التي تشير إلى استمرار الاستقرار على سواحل البحر الأحمر خلال الفترة القريبة القادمة.

