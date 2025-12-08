موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025

تحدد موعد أول مواجهتين في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد اكتمال نتائج المجموعتين الأولى والثانية، لتبدأ بوادر الصراع على بطاقات نصف النهائي في نسخة تستضيفها قطر، وسط متابعة جماهيرية واسعة.

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب

يلتقي منتخب المغرب، متصدر المجموعة الثانية، مع منتخب سوريا، وصيف المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة، في واحدة من أبرز مواجهات ربع نهائي كأس العرب 2025.

المباراة تشهد صراعًا قويًا بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريقان في مرحلة المجموعات، وسط متابعة جماهيرية واسعة.

موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب

يواجه المنتخب السعودي، وصيف المجموعة الثانية، المنتخب الفلسطيني متصدر المجموعة الأولى، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الـ 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، في مباراة قوية من منافسات ربع نهائي كأس العرب 2025.

المنتخبان قدما أداءً مميزًا في الدور الأول؛ ما يجعل اللقاء متوقعًا أن يكون مليئًا بالإثارة والتنافس على بطاقة نصف النهائي.