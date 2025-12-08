تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر والأردن 7 لقاءات سابقة

يستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة الأردن، غدًا الثلاثاء 9 ديسمبر، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر، وتقام المباراة على ملعب "ستاد البيت" في تمام الساعة 16:30 بتوقيت قطر.

تاريخ مواجهات مصر والأردن

تواجه المنتخبان في 7 مباريات سابقة بين الرسمية والودية، وحقّق منتخب مصر الفوز في 5 مواجهات، مقابل فوز الأردن مرة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل:

1974 – كأس القنيطرة (ودية): مصر 5 – 0 الأردن

1983 – مباراتان وديتان: مصر 3 – 1 الأردن في كلا المباراتين

1988 – كأس العرب: مصر 2 – 0 الأردن (مباراة تحديد المركز الثالث)

1992 – كأس العرب (دور المجموعات): مصر 1 – 1 الأردن

2016 – ودية: الأردن 1 – 0 مصر

2021 – كأس العرب (ربع النهائي): مصر 3 – 1 الأردن بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي

موقف المنتخبين في المجموعة

يحتل الأردن صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين، بينما يمتلك منتخب مصر نقطتين من تعادلاته مع الكويت والإمارات.

سيناريوهات تأهل مصر لربع نهائي كأس العرب

الفوز على الأردن: تأهل مباشر دون النظر لنتائج الإمارات والكويت.

التعادل: التأهل ممكن بشرط تعادل الإمارات والكويت.

الخسارة: التأهل ممكن بفارق أهداف محدد وتسجيل أهداف كافية في شباك الأردن، بالتوازي مع نتائج الإمارات والكويت.

القناة الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب

تذاع المباراة على قنوات الكأس القطرية، بي إن سبورتس، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، وMBC مصر 2.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2025

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل – أحمد هاني – كريم العراقي – يحيى زكريا – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدي