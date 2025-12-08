قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد رسمي من العربي القطري على مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
متحدث الأوقاف: رفع القيمة الإيجارية يهدف لتعظيم الأصول ودعم صغار الفلاحين
عمرو أديب: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لها
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
تعليق الدراسة الحضورية في جدة غدا بسبب العاصفة الممطرة

الطقس يجبر التعليم على التحول الإلكتروني

إنذارات حمراء وسيول تضرب عدة مناطق سعودية

سلامة الطلاب أولوية في قرار عاجل

 

أعلنت إدارة تعليم مدينة جدة، تحويل الدراسة لتكون عن بُعد عبر منصة «مدرستي» غدًا الثلاثاء، في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، في ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الإدارة في بيان رسمي عبر حسابها على منصة «إكس» أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى حالة جوية غير مستقرة تستدعي اتخاذ تدابير وقائية عاجلة.

#إنذار_أحمر_في_جدة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارًا أحمر على مدينة جدة، محذرًا من هطول أمطار غزيرة تبدأ من الساعة الواحدة فجر غد الثلاثاء وحتى الواحدة ظهرًا، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية ستصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وارتفاع للأمواج، إضافة إلى صواعق رعدية.

#سيول_تضرب_عدة_مناطق

وفي السياق نفسه، أطلق المركز الوطني للأرصاد أربعة إنذارات حمراء تشمل مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، حيث شهدت محافظة رابغ أمطارًا غزيرة خلال الساعات الماضية، ما استدعى أيضًا تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد في فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، إلى جانب تطبيق نظام الدوام المرن للموظفين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات المتواصلة للجهات المعنية لمواجهة التقلبات الجوية، وتفادي المخاطر المحتملة على الأرواح والممتلكات، وسط تحذيرات مستمرة للمواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة.


 

