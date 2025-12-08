تعليق الدراسة الحضورية في جدة غدا بسبب العاصفة الممطرة

الطقس يجبر التعليم على التحول الإلكتروني

إنذارات حمراء وسيول تضرب عدة مناطق سعودية

سلامة الطلاب أولوية في قرار عاجل

أعلنت إدارة تعليم مدينة جدة، تحويل الدراسة لتكون عن بُعد عبر منصة «مدرستي» غدًا الثلاثاء، في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، في ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الإدارة في بيان رسمي عبر حسابها على منصة «إكس» أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى حالة جوية غير مستقرة تستدعي اتخاذ تدابير وقائية عاجلة.

#إنذار_أحمر_في_جدة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارًا أحمر على مدينة جدة، محذرًا من هطول أمطار غزيرة تبدأ من الساعة الواحدة فجر غد الثلاثاء وحتى الواحدة ظهرًا، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية ستصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وارتفاع للأمواج، إضافة إلى صواعق رعدية.

#سيول_تضرب_عدة_مناطق

وفي السياق نفسه، أطلق المركز الوطني للأرصاد أربعة إنذارات حمراء تشمل مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، حيث شهدت محافظة رابغ أمطارًا غزيرة خلال الساعات الماضية، ما استدعى أيضًا تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد في فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، إلى جانب تطبيق نظام الدوام المرن للموظفين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات المتواصلة للجهات المعنية لمواجهة التقلبات الجوية، وتفادي المخاطر المحتملة على الأرواح والممتلكات، وسط تحذيرات مستمرة للمواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة.



